Бормотание принца Гарри озадачило немецких школьников

Десятки тысяч человек поддержали немецкого старшеклассника, призывающего изъять из экзамена по английскому языку задание, для выполнения которого необходимо понять, что говорит британский принц Гарри. Об этом сообщает издание The Local.

Ученик одной из школ немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия Дарио Шрамм (Dario Schramm) считает, что экзаменационные вопросы были слишком сложными. Ему удалось собрать более 43 тысяч подписей под петицией, созданной на сайте Openpetition.de, за повторное проведение экзамена.

Особые затруднения у школьников вызвала аудиозапись выступления принца Гарри. Шрамм утверждает, что неразборчивое бормотание внука британской королевы почти никто не понял. Представитель учительской ассоциации Lehrer NRW Бригитта Бальбах (Brigitte Balbach) разделяет это мнение. По ее словам, разобрать речь принца Гарри оказалось непросто даже учителям, в том числе носителям языка. Проблему усугубляло низкое качество аудиозаписи.

В другом задании использовалась песня южноафриканской певицы Мириам Макебы (Miriam Makeba). Она, по мнению Шрамма, изобиловала непонятным африканским сленгом, а в экзаменационных вопросах об апартеиде встречались еще не знакомые школьникам слова.

Экзамен по английскому языку прошел в Северном Рейне-Вестфалии в минувший четверг, 18 мая. Его сдавали около 100 тысяч учеников десятого класса.