Петицию о признании Леи Органы диснеевской принцессой подписали 90 тысяч человек

Обращение о признании одной из главных героинь саги «Звездные войны» Леи Органы официальной диснеевской принцессой собрало более 90 тысяч подписей. Петиция, адресованная компании Walt Disney Company и главе Walt Disney Бобу Айгеру, опубликована на сайте Change.org.

Авторы просят студию «отказаться от правила, по которому диснеевская принцесса должна быть мультипликационной героиней», и призывают провести торжественную церемонию в честь недавно скончавшейся актрисы Кэрри Фишер, исполнившей роль принцессы Леи.

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Петиция должна собрать 150 тысяч подписей.

Фишер умерла в возрасте 60 лет 27 декабря 2016 года от остановки сердца.

Она снялась в четырех фильмах эпопеи «Звездные войны»: «Эпизод IV. Новая надежда» (1977 год), «Эпизод V: Империя наносит ответный удар» (1980 год), «Эпизод VI: Возвращение джедая» (1983 год). Последний раз она появлялась на экранах в 2015 году, когда вышел фильм «Звездные войны: Пробуждение силы».