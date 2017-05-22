Загадочная KIC 8462852 вновь начала угасать

Астроном Табету Бояджян (Tabetha Boyajian) написала на своей странице в Twitter о резком снижении яркости звезды KIC 8462852.

Обычно звезды меняют интенсивность своей яркости не более чем на один процент, однако в случае с KIC 8462852 скачки достигают 22 процентов. Астроном Джейсон Райт (Jason Wright‏) Пенсильванского университета в соцсети призвал всех ученых следить за звездой и получить ее спектр.

Бояджян отмечает, что график изменения яркости звезды за последние 16 дней имеет сложную форму, а само событие еще не завершилось. К наблюдениям подключились телескопы разных обсерваторий мира.

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Звезда KIC 8462852 находится на расстоянии 1480 световых лет от Земли в созвездии Лебедя. Ее масса и радиус примерно в 1,5 раза больше, чем у Солнца.

Существуют несколько объяснений мерцания звезды. Среди них — наличие вокруг светила кометного облака, которое, однако, требует слишком большого количества таких небесных тел на орбите звезды (около 650 тысяч). Другой гипотезой является существование вокруг KIC 8462852 искусственных сооружений.