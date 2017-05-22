В Карачаево-Черкесии переобули коней горной бригады

Вьючно-транспортный взвод горной бригады Южного военного округа (ЮВО), дислоцированный в Карачаево-Черкесии, перевели на летний режим. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщила в понедельник пресс-служба округа, передает РИА Новости.

В ходе мероприятий лошадей вакцинировали, копыта перековали по сезону, а также переоборудовали конюшни. Кроме того, к рациону питания животных добавили свежую траву, которую они едят во время выпаса на горных пастбищах.

В подразделении служат более 80 вьючных лошадей карачаевской и монгольской пород. В процессе тренировок они объединяются в связки из четырех животных. Каждая конная связка способна переносить до 250 килограммов груза и совершать суточный переход на расстояние 25-30 километров.

Вьючные караваны применяются при выполнении служебно-боевых задач на труднодоступных участках местности, где ограничено или невозможно применение других видов транспорта.