Рейтинг нового президента Южной Кореи превысил 80 процентов

Рейтинг нового президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, вступившего в должность 10 мая, составил 81,6 процента. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщает агентство Ёнхап.

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Компания Realmeter провела опрос общественного мнения, и, согласно полученным данным, 10,1 процента высказались против нового главы государства, а 8,3 процента затруднились с ответом. При этом на выборах за представителя либеральной «Демократической партии» отдали свои голоса 41,1 процента граждан (13,4 миллиона), он опередил своих конкурентов почти в два раза.

Еще до объявления официальных результатов выборов Мун Чжэ Ин заявил, что «построит новую нацию. Великую Корею, гордую Корею. И я буду гордым президентом гордой нации».

Прошлый президент, Пак Кын Хе, была отстранена от должности и позже арестована по обвинению в причастности к взяточничеству и в злоупотреблении властью. В первую неделю после инаугурации в 2013 году она сумела завоевать доверие 54,8 процента сограждан.