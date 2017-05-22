Порошенко отказался ехать на форум ОЧЭС в Стамбуле

Президент Украины Петр Порошенко не поехал на форум Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) в Стамбуле. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщает «РИА Новости Украина».

Как отмечает агентство, хотя глава госдуарства был указан в списках участников, украинскую делегацию возглавил заместитель председателя правительства Степан Кубив.

Ранее в понедельник сообщалось, что представители России и Турции на форуме подписали заявление о взаимном снятии торговых ограничений. Подписи под документом поставили вице-премьеры двух стран — Аркадий Дворкович и Мехмет Шимшек.

Порошенко неоднократно подчеркивал, что Киев готов участвовать в любых интеграционных проектах в Черноморском регионе, в которых нет России. В частности, в апреле 2016-го заявил, что Украина намерена присоединиться к созданию Черноморской флотилии под эгидой Североатлантического альянса.

Материалы по теме Часовню тоже я? Самые абсурдные обвинения украинских политиков в адрес России

В марте того же года Порошенко, находясь с визитом в Анкаре, объявил об углублении стратегического союзничества между Украиной и Турцией, в частности, в сфере безопасности в Черноморском регионе.

Организация Черноморского экономического сотрудничества объединяет двенадцать государств Причерноморья и Южных Балкан, штаб-квартира организации располагается в Стамбуле.