В Перу заинтересовались российскими пожарными вертолетами

Департамент по пожаротушению Перу заинтересовался в покупке многофункциональных вертолетов Ми-171 для выполнения противопожарных и поисково-спасательных работ в горных районах страны. Об этом в понедельник, 22 мая, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе холдинга «Вертолеты России».

Пожарная модификация Ми-171 может доставить к очагу возгорания четыре тысячи литров воды. В настоящее время машины этого типа уже используются ВВС и сухопутными войсками страны.

В январе 2016 года Россия завершила передачу Перу вертолетов Ми-171 по контракту 2013 года. Контракт, заключенный в декабре 2013 года, подразумевал поставку 24 вертолетов Ми-171Ш-П с Улан-Удэнского авиазавода (входит в состав холдинга «Вертолеты России»), а также тренажеров, вспомогательного оборудования и предоставление услуг по подготовке личного состава.

Ми-171 — российский гражданский транспортный вертолет, представляющий собой модернизацию семейства Ми-8/17. Военная модификация вертолёта Ми-171Ш выпускается с 2009 года.

