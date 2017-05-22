Пожилой американский министр задремал во время выступления Трампа

Министр торговли США Уилбур Росс задремал во время выступления президента Дональда Трампа в Эр-Рияде. Об этом пишет Times of Oman.

Росс закрыл глаза и опустил голову на грудь, когда Трамп говорил о проблеме терроризма. Рядом с министром в это время сидела дочь президента Иванка, которая, наоборот, внимательно слушала своего отца.

В ноябре этого года Россу исполнится 80 лет. До работы в американской администрации он трудился в банковском секторе, занимался бизнесом и сотрудничал с инвестиционными фондами.