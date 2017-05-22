Раскрыты подробности секретной разработки Samsung

Компания Samsung Display представит первый в мире растягивающийся дисплей. Анонс состоится в ходе мероприятия SID 2017, которое пройдет в Лос-Анджелесе с 23 по 25 мая, пишет Android Authority.

В отличие от прошлых разработок Samsung, новый экран сгибается в обоих направлениях. Помимо того, 9,1-дюймовую AMOLED-панель можно будет растягивать на 12 миллиметров без риска повреждений.

«Нынешние сгибаемые OLED-дисплеи способны сгибаться только в одном направлении. Наш растягиваемый экран можно деформировать — сгибать, складывать и сворачивать — с обеих сторон, сверху и снизу», — рассказал представитель Samsung Display.

В марте 2017 года компания Samsung зарегистрировала в Южной Корее торговую марку Galaxy X. По слухам, под таким названием планируется выпускать первый смартфон со складным или сгибающимся дисплеем. Согласно документам, шарнирный механизм будет проходить через центр корпуса, а конструкция механизма напоминает ноутбук Microsoft Surface Book.

Ожидалось, что презентация Galaxy X состоится в конце 2016 года. Однако из-за проблем с моделью Galaxy Note 7 анонс гибкого смартфона перенесен на конец 2017 года. Чтобы оценить реакцию рынка, смартфон будет выпущен малым тиражом в 100 тысяч штук.