Врач в США сочла женское обрезание религиозным обычаем

Защитники американского врача, обвиненной в проведении женского обрезания, будут настаивать, что травматичная процедура — религиозный обычай, который должен охраняться законом. Об этом сообщает The Independent.

Такой аргумент будет использоваться в ходе судебного заседания по обвинению двух врачей из Детройта и супруги одного из них. Издание отмечает, что этот случай стал первым в США.

По версии следствия, врач Джумана Нагарвала на протяжении 12 лет уродовала девочек в возрасте от 6 до 12 лет. «Нанесение увечий женским гениталиям — особенно жестокая форма насилия в отношении девочек и женщин. В США, помимо прочего, это и тяжкое преступное деяние», — заявлял тогда исполняющий обязанности прокурора Дэниел Лемиш.

По его словам, в современном обществе нет места таким «процедурам», и увечащие детей преступники будут подвергнуты уголовному преследованию. Второго фигуранта дела, 53-летнего доктора Фахруддина Аттара, обвиняют в предоставлении клиники для обрезания, а его жену — Фариду Аттар — в том, что она держала руки пострадавших, когда им проводили операцию.

Адвокаты же будут настаивать, что подозреваемые не обрезали половые органы девочек, а лишь соскабливали лишнюю кожу в рамках религиозного ритуала.

В 2006 году мигранта из Эфиопии приговорили к 10 годам тюремного заключения, обвинив того в нанесении побоев с отягчающими обстоятельствами и жестокости к детям: мужчина за пять лет до этого изуродовал половые органы своей двухлетней дочери с помощью ножниц.