В США врача впервые обвинили в проведении женского обрезания

Женщину-врача из американского города Детройта Джуману Нагарвалу (Jumana Nagarwala) обвинили в проведении женского обрезания. Об этом 14 апреля сообщает BBC News.

О ее деятельности правоохранительным органам стало известно после сообщение местных жителей. Женщине грозит пожизненное заключение. Это первый случай в стране, когда подобное обвинение предъявляется медицинскому работнику.

По версии следствия, Нагарвала на протяжении 12 лет уродовала девочек в возрасте от 6 до 12 лет. «Нанесение увечий женским гениталиям — особенно жестокая форма насилия в отношении девочек и женщин. В США, помимо прочего, это и тяжкое преступное деяние», — заявил исполняющий обязанности прокурора Дэниел Лемиш.

По его словам, в современном обществе нет места таким «процедурам», и увечащие детей преступники будут подвергнуты уголовному преследованию. Сама медик отрицает, что совершала инкриминируемые ей деяния.

В 2006 году мигранта из Эфиопии приговорили к 10 годам тюремного заключения, обвинив того в нанесении побоев с отягчающими обстоятельствами и жестокости к детям: мужчина за пять лет до этого изуродовал половые органы своей двухлетней дочери с помощью ножниц.