Наука и техника
 

Названы сроки последнего пуска мощнейшей в мире ракеты

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Delta 4 Heavy
Delta 4 Heavy

Мощнейшая в мире действующая ракета Delta 4 Heavy последний раз будет запущена в 2023 году. Об этом глава космического командования ВВС США генерал Джей Реймонд рассказал на заседании комитета по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса, сообщает издание Space News.

Глава Национального управления военно-космической разведки США Бетти Сапп, присутствовавший на мероприятии, отметил, что ракета будет использоваться для вывода на орбиту спутника-шпиона и других разведывательных миссий.

Всего Delta 4 Heavy стартует шесть раз в интересах Пентагона и один — с научной станцией Solar Probe Plus для НАСА. Носитель Delta 4 Medium, представляющий собой облегченную версию ракеты, запустят три раза, последний — в 2019 году.

На заседании комитета также отметили, что в США ведутся работы по созданию ракет, способных заменить Delta 4 Heavy — прежде всего Falcon Heavy (носитель компании SpaceX должен быть запущен в 2017 году) и New Glenn (первый старт ракеты компании Blue Origin запланирован на 2020 год). Также на 2019 год намечен пуск ракеты Vulcan (фактически Atlas 6), которая будет оснащена исключительно американскими двигателями и придет на смену Atlas 5 с российским РД-180.

Семейство Delta IV представлено пятью носителями. Мощнейшая версия Delta IV Heavy, способная выводить на низкую околоземную орбиту до 28,8 тонны полезной нагрузки, — самая дорогая ракета на планете (ее пуск оценивается в 400 миллионов долларов). Всего, начиная с 2004 года, было произведено девять стартов Delta IV Heavy, из них один — лишь частично удачный. Все двигатели данной ракеты изготовлены американской компанией Aerojet Rocketdyne.

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