Лишенный двигателей самолет Элвиса Пресли оценили в 3,5 миллиона долларов

В качестве одного из лотов на аукционе, который продет 27 мая в Калифорнии, выставлен самолет, принадлежавший американскому певцу и актеру Элвису Пресли. Об этом сообщает Associated Press.

Речь идет о модели Lockheed Jetstar 1962 года выпуска, внутренняя отделка самолета создавалась по заказу Пресли и еще сохранилась. Самолет не эксплуатировался в течение 35 лет, с него сняли двигатели. Его примерная стоимость оценивается от 2 миллионов до 3,5 миллиона долларов.

Фото: GWS Auctions

Пресли увлекался воздушным транспортом: принадлежавшие ему самолеты Lisa Marie и Hound Dog II хранятся в поместье Элвиса «Грейсленд» в Мемфисе.

В конце мая на торгах Julien's Auctions была продана брошь, принадлежавшая музыканту. Украшение в форме подковы с бриллиантами ушло с молотка за 205 тысяч долларов.