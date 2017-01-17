Конспирологи нашли новое опровержение смерти Элвиса Пресли

В сети нашли подтверждение того, что американский певец Элвис Пресли еще жив, сообщает NME. Доказательством этой конспирологической теории стала фотография бородатого седого мужчины, якобы похожего на «короля рок-н-ролла».

Снимок был сделан в поместье Грейсленд в Мемфисе (штат Теннесси) где жил певец. Мужчина, зафиксированный на снимке, пришел на торжество по случаю дня рождения Элвиса (8 января).

Изображение появилось в Facebook-сообществе Evidence Elvis Presley is Alive («Доказательство того, что Элвис Пресли жив»).

Элвис Пресли занесен в Книгу рекордов Гиннесса как артист, выпустивший наибольшее число альбомов, ставших хитами, — 97. Суммарный тираж его пластинок превысил миллиард экземпляров. Он умер 16 августа 1977 года в возрасте 42 лет от сердечного приступа. Многие поклонники считают, что кончина была инсценирована. Эта тема популярна в американской массовой культуре. В частности, в фильме «Люди в черном» звучит фраза «Элвис не умер, он просто улетел домой».