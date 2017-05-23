Италия за год удвоила оружейный экспорт

Оружейный экспорт Италии в 2016 году вырос почти в два раза по сравнению с 2015-м, достигнув показателя 14,63 миллиарда евро по сравнению с 7,85 годом ранее, сообщает французская газета La Tribune. Как отмечает российский военный блог bmpd, который ведут сотрудники Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ), ключевым стал успехи в продаже истребителей Typhoon Кувейту — стоимость контракта на 28 истребителей, которые будут собраны в Италии, составила 7,3 миллиарда евро.

Показатель в 14,63 миллиарда евро более чем втрое перекрывает средний итальянский уровень продаж вооружений и военной техники в предыдущую пятилетку (2011-2015 годы), составлявший 4,42 миллиарда долларов в год, и более чем в 10 раз — средний уровень начала 2000-х годов, составлявший 1,19 миллиардов евро ежегодно. Наибольшая доля выручки приходится на концерн Leonardo, который заключил в 2016 году контракты на сумму 11,56 миллиарда евро (79,3 процента от всего итальянского оружейного экспорта). На втором месте идет производитель авиационных двигателей компания GE Avio (985 миллионов евро, что составило 6,76 процента от объема контрактов.

В общей сложности на страны Ближнего Востока пришлось 58,82 процента продаж итальянского оружия в 2016 году, на страны Евросоюза и НАТО — 34,27 процентов, и на Северную Америку — 2,61 процента, по оставшимся 4,3 процента географическая разбивка не указана. Крупнейшими покупателями итальянской техники в прошлом году стали Кувейт, Великобритания, ФРГ, Франция, Саудовская Аравия, Испания и Катар.