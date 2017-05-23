Китайский батискаф начал спуск на дно Марианской впадины

Китайский обитаемый глубоководный батискаф «Цзяолун» начал свое погружение в «Бездну Челленджера» — самую глубокую точку поверхности Земли, находящуюся в Марианской впадине. Об этом во вторник, 23 мая, сообщает агентство «Синьхуа».

Батискаф опустится в океанический желоб с исследовательского судна «Сянъянхун-09», который прибыл в район в понедельник. Аппарат совершит ряд погружений, первый из которых — на глубину 4800 метров — продлится около девяти часов.

В ходе миссии ученые проведут съемки морского дна, а также соберут образцы морской воды, осадочных пород и живых организмов. Специалисты проанализируют химический состав отложений и горных пород, чтобы лучше понять геологические процессы, происходящие в этом регионе.

Погружения «Цзяолун» пройдут в рамках третьего этапа 38-й научной океанической экспедиции Китая, которая стартовала 6 февраля. В ходе предыдущих этапов китайские ученые провели исследования в Южно-Китайском море и северо-западной части Индийского океана.

«Цзяолун» уже совершал погружение в Марианскую впадину в 2012 году, тогда он опустился на глубину 7062 метра.