США потеряли в Ираке и Кувейте оружие на миллиард долларов

Американские военные сообщили, что потеряли в Ираке и Кувейте оружие, боеприпасы и снаряжение стоимостью свыше миллиарда долларов. Об этом заявила неправительственная организация Amnesty International, изучив опубликованные документы Минобороны США.

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Согласно данным аудита американских военных от сентября 2016 года, у них «отсутствуют точные и актуальные данные о количестве и местоположении» большого количества оружия, доставленного в Кувейт и Ирак для вооружения новой иракской армии. Речь идет о десятках тысяч автоматов общей стоимостью 28 миллионов долларов, сотнях минометных снарядов и бронированных внедорожников Humvee, которые планировалось поставить иракским военным, а также бойцам шиитского ополчения и пешмерги.

Практически все отчеты о складировании и передаче оружия выполнены от руки и изобилуют ошибками. Правозащитники напомнили, что большое количество американского оружия уже попало в руки многочисленных вооруженных группировок, воюющих в Ираке, включая запрещенное в России «Исламское государство». Amnesty International призвала власти США улучшить систему контроля за поставками оружия.