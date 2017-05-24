В Индонезии появится антигейский спецназ

В индонезийской провинции Западная Ява появится полицейский спецназ, который займется охотой за представителями ЛГБТ-сообщества. Об этом сообщает Reuters.

По словам главы полиции провинции Антона Чарлияна (Anton Charliyan), в состав нового подразделения войдут как оперативники, так и специалисты по контрразведке. Спецназ будет заниматься преимущественно охотой на геев, устраивающих тайные вечеринки.

По мнению Чарлияна, гомосексуализм является телесной и душевной болезнью. «Надеюсь, что последователей этого извращения у нас в провинции нет: ни тех, кто является геями, ни тех, кто ведет себя по их подобию, — объяснил полицейский. — Если таковые обнаружатся, им придется предстать перед законом и подпасть под суровые социальные ограничения. Общество их отвергнет».

Чарлиян призвал всех законопослушных граждан сообщать об известных им случаях однополых связей в полицию. При этом пресс-секретарь индонезийской полиции Сетьо Васисто (Setyo Wasisto) разъяснил, что слова главы полиции Западной Явы не отражают общенациональной стратегии в рамках МВД.

На данный момент на территории Индонезии гомосексуализм законодательно не запрещен за исключением одной провинции — Ачех, где действуют нормы шариатского права. По словам ЛГБТ-активистов, однако, полиция в стране относится к геям с неприязнью.

В воскресенье, 21 мая, полиция Джакарты во время рейда вломилась в сауну, где, по ее данным, проходила гей-оргия. Стражи порядка задержали 141 человека. 10 из них находятся в статусе подозреваемых, в отношении пяти начато расследование, 126 были вскоре освобождены. Однако на следующий день в индонезийских СМИ появились многочисленные фотографии задержанных геев, в том числе в обнаженном виде, а также их имена и фамилии. По словам полицейских, данные попали в прессу в результате процедурной ошибки.

