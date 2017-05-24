Астрономы нашли причину «сверхсветового» движения в далекой галактике

Немецкие и чешские астрономы предложили свое объяснение тому, почему в выбросах от вращающейся вокруг черной дыры материи из галактики М87, наблюдаются «сверхсветовые» движения. Соответствующее исследование опубликовано в журнале журнале Astronomy & Astrophysics.

Причина того, что в джете (направленном выбросе материи из диска) учеными фиксировались «сверхсветовые» перемещения, заключается в том, что основание выброса также перемещалось с течением времени, в результате чего материя двигалась по криволинейной траектории.

За подобные процессы, по мнению авторов исследования, отвечает сильное магнитное поле в окрестностях черной дыры. Согласно второму постулату специальной теории относительности, свет в вакууме распространяется с предельной скоростью движения.