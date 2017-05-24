Директора дома престарелых в Красноярском крае обвинили в смерти 18 пенсионеров

В Красноярском крае предъявлено обвинение директору дома престарелых, причинившему по неосторожности смерть 18 пациентам. По данным следствия, он оказывал им услуги ненадлежащего качества. Об этом сообщается на сайте регионального главка Следственного комитета.

Директору предъявлено обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Следствие установило, что с сентября 2011 года по июнь 2016 года подсудимый заключал с родственниками пожилых граждан договоры возмездного оказания услуг, сумма составляла от 15 тысяч рублей в месяц и выше. Директор пансионата обещал оказывать пенсионерам медицинскую помощь и вызвать им скорую помощь в случае ухудшения состояния.

Попадавшие в это заведение старики редко проживали больше двух недель, из-за того, что директор не вызывал скорую помощь. Потерпевшими признаны 15 родственников погибших стариков, сообщает РЕН ТВ. Всего погибло 18 человек в возрасте от 78 до 93 лет.

Проведенная санитарно-эпидемиологическая судебная экспертиза выявила антисанитарию, создающую угрозу для жизни и здоровья постояльцев.

Обвиняемый не признал свою вину и не раскаялся в содеянном. Пансионат продолжает работу под другим названием.

В 2015 году в Приморском крае правозащитники зафиксировали следы побоев у пожилых пациентов в автономной некоммерческой организации (АНО) «Лотос». Сообщалось, что, помимо избиений, престарелые подвергались психологическим издевательствам.