Volkswagen показал собранный практикантами гибридный Golf GTI

На проходящем с 24 по 27 мая в Австрии фестивале Wörthersee Tour был представлен концепт Volkswagen Golf GTI с гибридной силовой установкой. Об этом сообщает Motor Authority.

Автомобиль, получивший название Golf GTI First Decade, оборудован четырехцилиндровым турбированным бензиновым двигателем с рабочим объемом два литра и мощностью 388 лошадиных сил и электромотором сзади. Автомобиль имеет полный привод, при этом мощность электродвигателя составляет всего 16 лошадиных сил, он питается от двух батарей напряжением 48 вольт. Зарядка осуществляется за счет энергии торможения.

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Концепт был создан и собран практикантами Volkswagen в рамках программы обучения специально для фестиваля.

Wörthersee Tour — ежегодный фестиваль поклонников продукции компании Volkswagen, на котором фирма обычно демонстрирует необычные концепты и прототипы. Участие могут принять владельцы автомобиля любой марки, входящей в концерн. Проводится в австрийском курортном городе Мария-Верт на берегу озера Вертер-Зе.