Volkswagen представит новый электрический кроссовер

Volkswagen продолжает разработку эко-автомобилей будущего. Первый компактный кроссовер, созданный в соответствии с концепцией e-mobility будет представлен в рамках Шанхайского международного автосалона. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщили в пресс-службе марки.

Новый концепт-кар станет третьим в семействе Volkswagen I.D. с нулевым выбросом вредных веществ в атмосферу, а также большим запасом хода. Экологически чистый кроссовер объединяет в себе характерные особенности «пятидверного купе» и внедорожника. Как и другие модели линейки, автомобиль оснащен функцией автопилота. Она активируется нажатием логотипа Volkswagen на руле, который, в свою очередь, погружается в панель управления с помощью электропривода. Распознает дорожную обстановку электромобиль благодаря лазерному сканеру, ультразвуковому и радиолокационному датчикам.

Первые электрокары семейства I.D. дебютировали на Парижском автосалоне и автосалоне в Детройте. Модели линейки отличаются различными вариантами трансформации салона и созданием дополнительных комфортабельных условий.. Volkswagen активно продвигает концепцию экологически чистых автомобилей с электроприводом и демонстрирует то, каким может стать модельный ряд марки к 2020 году.

Volkswagen — немецкая автомобильная марка, входящая в группу компаний Volkswagen AG. Концерн основан в 1937 году и состоит из 342 компаний, занимающихся производством автомобилей.