Эксперт рассказал о «коллективном преемнике» Назарбаева

В Казахстане власть может перейти от действующего президента Нурсултана Назарбаева «коллективному преемнику». Об этом в комментарии Национальной службе новостей (НСН) в среду, 24 мая, заявил заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин.

Так эксперт прокомментировал то, что мажилис (нижняя палата парламента республики ) 24 мая одобрил в первом чтении законопроект о передаче регулирования экономическо-социальных сфер правительству. Грозин отметил, что полномочия от действующего главы государства могут перейти либо к кому-то из родственников, либо к кому-то из ближайшего окружения президента.

Материалы по теме Накрыло вождем В республиках Средней Азии хотят отказаться от новых президентов

«Третий вариант — некий коллективный преемник, то есть передача власти не конкретным персоналиям, а институтам — это вариант, при котором произойдет рассеивание власти», — отметил эксперт. По словам Грозина, такая схема реализуется в Киргизии. «Когда будущей осенью президентские выборы по большому счету не станут выбором главного человека, который будет решать все», — пояснил эксперт.

В декабре Назарбаев заявил, что не будет передавать власть своим детям. Президент отметил, что намерен отработать свой нынешний президентский срок, который заканчивается в 2020 году, до конца.

Нурсултан Назарбаев занимает должность президента Казахстана с 1991 года. До этого времени с 1990 года он был президентом Казахской ССР, с 1989-го — первым секретарем ЦК Компартии республики. В настоящее время отрабатывает четвертый президентский срок. Назарбаеву законодательно присвоен статус «лидера нации», который гарантирует его семье иммунитет от уголовного преследования, а также предусматривает наказание для тех, кто «очерняет» его биографию.