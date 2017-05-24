Российские военные за 2016 год получили 180 крылатых ракет большой дальности

Российские войска в 2016 году получили 40 носителей высокоточного оружия и 180 крылатых ракет большой дальности. Об этом, как передает РИА Новости, в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации заявил министр обороны Сергей Шойгу.

«Это позволило на треть увеличить возможности вооруженных сил по поражению объектов противника», — подчеркнул он.

В данный момент российские военные ведут закупку нескольких типов крылатых ракет большой дальности с различным типом базирования.

В интересах ВМФ закупаются ракеты 3М14 морского базирования (комплексы «Калибр-НК» и «Калибр-ПЛ») с максимальной дальностью до 2,6 тысяч километров. В июле 2016 года начальник Главного управления вооружения ВС России Анатолий Гуляев заявил, что военные получили за первое полугодие 47 ракет для комплексов «Калибр» (без уточнения типов, то есть включая противокорабельные).

В интересах ВВС ведется производство стратегических крылатых ракет Х-101 и Х-102 (на замену советской разработке Х-55) с дальностью до 5,5 тысяч километров. Помимо этого, ВВС продолжают использовать запасы ракет Х-55СМ и Х-555.