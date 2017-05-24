Тысячи многоножек наводнили китайские деревни

Жители двух сел в китайской провинции Юньнань жалуются на тысячи многоножек, которые выползли на улицы после дождей. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Многоножки появились после наводнения, вызванного сильными ливнями. Местные жители утверждают, что никогда не видели подобных существ, и окрестили их «странными жуками».

Они собрали десятки килограммов мертвых членистоногих и жалуются, что их трудно истребить. Их не берут обычные инсектициды, а когда их бросают в огонь или поливают кипятком, они сворачиваются в клубок и остаются живы.

Представитель местных природоохранных органов Ван Цзяньбин (Wang Jianbing) заявил, что наводнение выгнало многоножек из темных и влажных мест, где они жили. Он порекомендовал местным жителям использовать для борьбы с ними гашеную известь.

В апреле сообщалось, что спасающиеся от наводнения пауки накрыли поле в районе новозеландского залива Пленти 30-метровой паутиной.