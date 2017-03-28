В британской угольной шахте нашли многоножку-«монстра»

Группа биологов обнаружила в старой угольной шахте Маерди в Великобритании новый вид многоножек, прозванный учеными «монстром Маерди» (Maerdy Monster). Об этом сообщает The Telegraph.

По словам исследователей, это первая многоножка, которая была найдена в Британии с 1993 года. Длина беспозвоночного, относящегося к семейству Haplobainosomatidae, достигает примерно четырех сантиметров. Животные этой группы обитают на Пиренейском полуострове, и неизвестно, как именно многоножка оказалась в Уэльсе. Эксперты полагают, что она могла быть завезена с импортными промышленными товарами.

Открытие было совершено во время изучения фауны беспозвоночных, обитающих в шахте. Сначала ученые сделали предположение, что найденные ими многоножки являются лишь разновидностью уже известных членистоногих, обитающих в Уэльсе. Однако детальное исследование с использованием микроскопа показало, что это другой вид, что было подтверждено специалистами из Германии.