НАК отчитался о снижении числа терактов в России в десять раз

Количество террористических преступлений в России за пять лет снизилось в десять раз. Об этом, как передает РИА Новости, на форуме «Современные системы безопасности — Антитеррор» в Красноярске заявил заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Алексей Ковалев.

«За последние пять лет количество преступлений террористической направленности сократилось более чем в десять раз», — сказал он. По его информации, «в 2011 году зафиксировано 365 преступлений террористической направленности, в 2016 — 34».

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Одновременно с этим повысилась эффективность упреждающих действий правоохранительных органов. В 2015 году было предупреждено 35 преступлений террористической направленности. В 2016 году — 45.

По данным НАК, за последние два года в Сирию и другие страны для участия в террористических организациях выехали более 1140 граждан России. При этом более чем для 150 человек выезд был пресечен. Из них 90 привлечены к уголовной ответственности.

3 апреля в метро Санкт-Петербурга в вагоне поезда на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел взрыв. В результате погибли 15 человек, а также террорист-смертник Акбаржон Джалилов.