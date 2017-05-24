Бойцов Национальной гвардии США начнут обучать русскому языку

Солдатам и офицерам спецподразделений Национальной гвардии США будут преподавать русскую военную терминологию, культурные особенности России, а также историю государства. Об этом сообщает RT.

Курсы будут организованы для бойцов 20-го парашютно-десантного полка Нацгвардии, известные под неофициальным названием «зеленые береты». Часть расквартирована в Бирмингеме, штат Алабама. Там непосредственно располагается рота военной разведки.

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Известно, что бойцы этого подразделения занимаются «нетрадиционными военными операциями», специальной разведкой и участвуют во «внутренней обороне» иностранных государств. Военнослужащие уже принимали участие в операциях США в Ираке и Афганистане.

3 января представитель Министерства обороны Литвы Аста Галдикайте подтвердила, что на территории страны дислоцированы военнослужащие подразделений специального назначения США. По ее словам размещение спецназа — один из пунктов для долгосрочного и тесного сотрудничества Вильнюса с Вашингтоном.

Директор Департамента государственной безопасности Литвы Дарюс Яунишкис в свою очередь заявил в парламенте, что развертывание американских сил является ответом России. Он также отметил, что «НАТО и другие страны не будут мириться с российской агрессией в регионе».