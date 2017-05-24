Американец поймал в гараже двухметрового питона при помощи швабры и наволочки

Житель американского города Пемброк-Пайнс, штат Флорида, поймал в своем гараже питона длиной около 2,4 метра. Об этом сообщает издание Sun Sentinel.

Джозеф Лискински (Joseph Liscinsky) заметил змею, когда вывел собаку на прогулку. «Обошлось без сердечного приступа, но я тут же почувствовал адреналин в крови, сердце стало биться сильнее», — рассказывает он.

Мужчина отвел питомца домой, а затем вернулся в гараж. Он вспомнил трюк, который видел в телепередаче о животных, и сумел загнать пресмыкающееся в наволочку при помощи швабры.

Питон укусил его за пальцы, но рана оказалась неопасной, поэтому Лискински не стал обращаться ко врачу. «Главное, что змее не попался мой пес, — говорит он. — Она бы его задушила. Мне повезло, что вышел я».

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Представители природоохранного ведомства, которые прибыли по вызову через час, забрали пойманную рептилию. По их словам, она будет умерщвлена.

Питоны случайно попали во Флориду из Юго-Восточной Азии около 30 лет назад. Они расплодились и стали истреблять местную фауну. Власти штата неоднократно устраивали конкурсы для охотников на питонов, призванные сократить поголовье инвазивного вида.

2 мая сообщалось, что жительница Австралии обнаружила возле своего дома крупного аметистового питона, проглотившего кенгуру.