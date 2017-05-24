Американец поймал в гараже двухметрового питона при помощи швабры и наволочки

Житель американского города Пемброк-Пайнс, штат Флорида, поймал в своем гараже питона длиной около 2,4 метра. Об этом сообщает издание Sun Sentinel.
Джозеф Лискински (Joseph Liscinsky) заметил змею, когда вывел собаку на прогулку. «Обошлось без сердечного приступа, но я тут же почувствовал адреналин в крови, сердце стало биться сильнее», — рассказывает он.
Мужчина отвел питомца домой, а затем вернулся в гараж. Он вспомнил трюк, который видел в телепередаче о животных, и сумел загнать пресмыкающееся в наволочку при помощи швабры.
Питон укусил его за пальцы, но рана оказалась неопасной, поэтому Лискински не стал обращаться ко врачу. «Главное, что змее не попался мой пес, — говорит он. — Она бы его задушила. Мне повезло, что вышел я».
Представители природоохранного ведомства, которые прибыли по вызову через час, забрали пойманную рептилию. По их словам, она будет умерщвлена.
Питоны случайно попали во Флориду из Юго-Восточной Азии около 30 лет назад. Они расплодились и стали истреблять местную фауну. Власти штата неоднократно устраивали конкурсы для охотников на питонов, призванные сократить поголовье инвазивного вида.
2 мая сообщалось, что жительница Австралии обнаружила возле своего дома крупного аметистового питона, проглотившего кенгуру.