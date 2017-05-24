Минпромторг поддержал проект создания «солнцемобиля»

Минпромторг поддержал проект создания первого отечественного электромобиля на солнечных батареях SOL, передает ТАСС.

Материалы по теме Красотки на зарядке Эксперты предрекают эру господства электромобилей

Предполагается, что «солнцемобиль» примет участие в составе команды России на международных чемпионатах Bridgestone World Solar Challenge 2017 в Австралии и American Solar Challenge 2018 в США.

Проект, стартовавший в мае 2016 года, является разработкой команды Polytech Solar на базе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ). Главная особенность модели — установленные на крыше солнечные панели, позволяющие заряжать аккумуляторы автомобиля во время движения.

В апреле сообщалось, что весной 2018 года в Приморском крае начнется строительство завода электромобилей. Машины будут выпускаться на базе японских малолитражек. На первом этапе работы «Прометей» намеревается выпускать пять тысяч электрокаров в год. Кроме того, на производственной площадке также будут утилизировать старые легковые и грузовые машины — до двух тысяч ежемесячно.