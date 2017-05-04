Bosch нацелился на разработку электромобилей

Bosch ежегодно инвестирует до 400 миллионов евро в развитие технологий в сфере электротранспорта. В настоящее время компания имеет пакет из более чем 30 заказов в этой сфере. Об этом на пресс-конференции заявил глава корпорации Фолькмар Деннер, передает корреспондент «Ленты.ру».

Деннер подчеркнул, что новое бизнес-подразделение электротранспорта будет координировать усилия компании в этом направлении. «Главным образом речь идет об исследованиях и разработках аккумуляторных технологий», — отметил он. Крупнейшим рынком электромобилей для Bosch является Китай, с которым в 2016 году компания заключила 11 контрактов.

Президент Bosch также отметил, что в 2018 году в компании появится еще одно подразделение — «Силовые агрегаты» со штатом 88 тысяч сотрудников. Оно будет заниматься разработками в сфере автомобильных двигателей, как бензиновых и дизельных, так и на электротяге, подчеркнул Деннер.

Группа компаний Bosch является одним из ведущих мировых поставщиков технологий и услуг. В компании работает около 390 тысяч сотрудников по всему миру. По предварительным данным, в 2016 году компания обеспечила продажи на сумму 73,1 миллиарда евро. Деятельность группы ведется по четырем бизнес-направлениям: решения для мобильности, промышленные технологии, потребительские товары, строительные технологии и энергетика.