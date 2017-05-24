Calzedonia сшила купальники с хештегами

Итальянская марка Calzedonia показала новую коллекцию купальников к летнему сезону. Об этом сообщает WWD. В конце июля компания собирается запустить специальный онлайн-сервис по кастомизации пляжной одежды.

Клиенты смогут выбрать себе купальники в ярко-красном, оливковом, белом или черном цветах. На них можно будет нанести придуманную надпись или же выбрать из уже существующих: #sunkissed, #mermaid и Born in the 90's. По словам представителей бренда, этот проект нацелен в первую очередь на людей, которые часто пользуются социальными сетями.

В весенне-летнюю линейку вошли как совместные купальники, так и бикини с яркими принтами и вышитыми бисером рисунками. Коллекция вдохновлена кругосветным путешествием.

Calzedonia — итальянский производитель чулочно-носочных изделий и купальников, основан в 1986 году.