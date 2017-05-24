Шойгу нашел на Украине советские танки Т-64

Украинские танкисты приняли участие в соревнованиях НАТО на снятых с производства советских Т-64. Об этом, как передает ТАСС, сообщил во время «правительственного часа» в Совете Федерации министр обороны России Сергей Шойгу. Глава военного ведомства отметил, что в России эти танки используются только в учебных целях.

«Есть повторение со стороны НАТО, они попробовали в этом году провести тоже "Танковый биатлон", но не нам судить, как у них получилось. Нам приятно, что они следуют тем же путем. Немножко удивительно, что они соревнуются с танками, которые прекратили выпускать, — мы, во всяком случае, — во времена СССР и от нашего оружейного комплекса выступала там Украина с танками Т-64. Танки сняты у нас с вооружения и сняты достаточно давно», — сказал Шойгу.

В соревнованиях Strong Europe Tank Challenge украинские военные использовали танки Т-64БВ, прошедшие модернизацию на Харьковском бронетанковом заводе. Российские танкисты участвуют в своем «танковом биатлоне» на модернизированных танках Т-72Б3 — усовершенствованных советских Т-72.

Вначале Т-72, созданный в Нижнем Тагиле, представлял собой более дешевую и простую альтернативу танку Т-64, и впоследствии Т-80. В дальнейшем в ходе повышения боевых возможностей платформы Т-72 с целью уравнивания боевых возможностей этой машины с Т-64 и Т-80, были созданы танки Т-90 и различные варианты модернизации ранее построенных Т-72.

Соревнования Strong Europe Tank Challenge (SETC) — возрожденный танковый чемпионат НАТО, проведение которого возобновилось в 2016 году. Он проводится совместно силами бундесвера и армии США в Европе на немецком полигоне Графенвер. В 2017 году победителями стали танкисты Австрии, немецкие военнослужащие заняли второе место, американские — третье. Интересно, что австрийцы использовали устаревший вариант танка Leopard-2A4, строившийся в середине 1980-х годов, тогда как их немецкие и американские коллеги выступали на проходивших модернизацию в 2000-х годах танках Leopard-2A6 и M1A2 Abrams соответственно. В 2016 году победителями соревнования стали немецкие танкисты, серебро и бронзу завоевали датчане и поляки.