Соратника Порошенко заставили отжиматься в коридорах Рады

Видео: Страна.ua / YouTube

В Верховной Раде Украины журналисты попросили заместителя главы фракции «Блок Петра Порошенко» Алексея Гончаренко выполнить отжимание от пола. Видеозапись опубликована на YouTube в среду, 24 мая.

Депутат сделал два подхода и в общей сложности отжался 50 раз. В ролике Гончаренко, одетый в белую рубашку, принимает упор лежа на ковровой дорожке в коридоре парламента и начинает упражнение, а журналисты ведут подсчет.

Как передавало «РИА-Новости Украина», 27 января Гончаренко продемонстрировал отжимания в здании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге. Отмечалось, что нардеп отжался 22 раза, выразив тем самым поддержку ветеранам АТО (антитеррористической операцией называют в Киеве военный конфликт в Донбассе).