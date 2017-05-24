Раскрыта причина появления гигантских морских животных

Американские ученые из Чикагского и Стэнфордского университета выяснили, почему такие морские животные, как киты, имеют гигантские размеры. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Phys.org.

Исследователи проследили за эволюцией гигантских млекопитающих в последние 30 миллионов лет. Для этого они проанализировали ископаемые останки 63 видов вымерших усатых китов, содержащихся в коллекции Национального музея естественной истории. При этом основным показателем была ширина черепа, который, как было доказано в других исследованиях, коррелировал с размером всего животного. Это позволило решить проблему недостатка хорошо сохранившихся скелетов.

Оказалось, что большие киты появились только два-три миллиона лет назад. При этом стали реже встречаться небольшие морские млекопитающие, жившие в этом же периоде. Большие размеры стали характерны сразу для нескольких групп животных, что указывает на то, что гигантизм был выгоден.

Ученые считают, что причиной являются климатические изменения, которые повлияли на кормовые запасы китов. В это время произошло увеличение площади ледяного покрова в Северном полушарии, что приводило к обогащению прибрежных вод питательными веществами. Большой размер выгоден, когда животному нужно получить доступ к плотным скоплениям добычи. Кроме того, он позволяет животному мигрировать на тысячи километров.