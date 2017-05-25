Распространение патогенных микробов по больницам показали наглядно

Ученые из США и Канады выяснили, что обитающие в больничных палатах микробы, в том числе патогенные, с течением времени колонизируют кожу пациентов. Статья исследователей опубликована в журнале Scence Translation Medicine.

Саймон Лакс (Simon Lax) и его коллеги из Чикагского университета брали образцы микроорганизмов из Центра медицинского ухода и открытий (Center for Care and Discovery) за два месяца до его открытия, а также в течение года после того, как лечебное учреждение стало принимать пациентов. Всего ученые набрали 6532 пробы бактерий из нескольких мест в 10 помещениях. Кроме того, образцы микробов были взяты с рук, носа, подмышек и мобильных телефонов пациентов.

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Оказалось, что видовой состав одноклеточных на теле пациентов и на поверхностях помещений с течением времени становился похожим. Микроорганизмы, изначально обитавшие в больнице, быстро переходили на кожу пациентов и начинали размножаться. В свою очередь бактерии, характерные для самих пациентов, также постепенно изменяли структуру микробных сообществ в палатах учреждения.

Помимо этого, исследователи обнаружили, что организмы с генами, способствующими множественной лекарственной устойчивости, чаще встречаются на полу, медицинской мебели или стенах помещений, чем на коже людей. Поэтому ученые пришли к выводу, что более вероятным источником патогенных штаммов, поселяющихся на людях, будет сама больница, а не другие пациенты.

Бактерии с устойчивостью ко многим антибиотикам опасны для пациентов с нарушенной иммунной системой. Такие штаммы могут находиться на коже здоровых людей, не вызывая у них заболеваний.