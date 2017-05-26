Brioni предложил мужчинам летние двубортные мохеровые смокинги

Итальянский модный дом Brioni показал новую коллекцию на летний сезон. В нее вошли костюмы-двойки из легких тканей. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 26 мая.

Самым актуальным фасоном нового сезона стал комплект из пиджака с высокими лацканами на двух пуговицах и узких брюк. Костюмы представлены в бежевом, нежно-голубом и светло-сером тонах.

Среди самых ярких моделей — двубортные смокинги из мохера, пиджаки из клетчатой ткани и галстуки с узором pied de poule.

Фото: пресс-служба Brioni 1 /5

Компания Brioni основана в 1945 году в Риме. Среди знаменитых клиентов бренда — актеры Джеймс Белуши, Аль Пачино, Пирс Броснан и Дэниел Крэйг.

Летом 2016 года Brioni запустил рекламную кампанию, главными действующими лицами в которой стали музыканты из группы Metallica. Для съемок Джеймс Хетфилд, Ларс Ульрих, Кирк Хэмметт и Роберт Трухильо надели смокинги, а также представили модели солнцезащитных очков из новой коллекции.