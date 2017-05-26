В Манеже открылся форум «Музейный гид»

В четверг, 25 мая, в московском «Манеже» состоялось открытие форума «Музейный гид». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Форум стал результатом работы благотворительного фонда Потанина в области поддержки культуры.

«Тема форума — "Музей без границ" — созвучна общей теме теме фестиваля ("Музей будущего"). Мы представляем музей будущего как место, где границы не имеют того значения, к которому мы привыкли», — отметила генеральный директор фонда Оксана Орачева.

В рамках «Музейного гида» в первый день прошла дискуссия «Музей и новая реальность». Участники, среди которых около 100 экспертов, попытались выяснить, должен ли музей ставить провокационные вопросы.

«Задача музея — бороться с предвзятыми, снобистскими суждениями, предрассудками в отношении того или иного художественного феномена. Причем делать это не в агрессивной провокационной форме. Являть это публике, чтобы она задумалась, заставить рассуждать, менять позицию», — считает директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Форум продлится до 29 мая. Вход на мероприятия свободный.