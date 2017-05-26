При попытке продать гробницу со скелетом в Турции задержаны 12 «черных археологов»

Полиция турецкой провинции Эскишекир задержала 12 черных археологов, которые пытались продать старинную гробницу со скелетом внутри. Об этом сообщила газета Hürriyet, статью цитирует Hurriyet Daily News.

Гробница относилась к византийскому периоду. За нее просили четыре миллиона долларов. Стражи порядка выдали себя за покупателей.

После того как «черные археологи» были задержаны, гробницу направили на исследование в археологический музей.

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Под суд пошли 10 из 12 подозреваемых, остальные были отпущены на время расследования.

В апреле турецкие археологи обнаружили в провинции Хатай старинную греческую мозаику. На ней изображен скелет, который держит чашу с вином (рядом изображена буханка хлеба и бутылка). Подпись гласит: «Веселись и наслаждайся жизнью».