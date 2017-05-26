Американский политик избил журналиста британской газеты за навязчивость

Кандидату в нижнюю палату конгресса, республиканцу Грегу Джианфорте, предъявили обвинение в нападении на политического репортера Guardian Бена Джейкобса. Об этом сообщает само издание, сотрудником которого является журналист.

Инцидент произошел в штаб-квартире республиканца в американском штате Монтана. Журналист утверждает, что попытался задать кандидату вопрос, но тот отказался отвечать и набросился на него. Он повалил его на землю и сел на него. Джейкобс не уверен, бил ли тот его, но говорит, что это было самым странным происшествием, случившимся с ним во время работы над политическими репортажами.

Газета опубликовала аудиозапись столкновения, на которой слышно, как политик сначала просит Джейкобса задать ему вопрос позже или обратиться в штаб, однако журналист настаивал на том, чтобы Джианфорте ответил немедленно. Затем слышны звуки борьбы и выкрики политика: «Я от вас устал, парни! ...Убирайся отсюда».

Свидетелем стала репортер канала Fox News Алисия Акуна. По ее словам, Джианфорте «двумя руками схватил Джейкобса за шею и швырнул на землю», нанес удары, в результате чего разбил ему очки.

По версии штаба кандидата в конгрессмены, он лишь пытался оттолкнуть телефон журналиста, который тот протянул, чтобы записать его речь. В штабе говорят, что в этот момент Джейкобс оказал Джианфорте сопротивление, что спровоцировало драку.

Правоохранительные органы прислушались к показаниям журналиста, после чего в Джианфорте предъявили обвинения в нанесении легких телесных повреждений. Ему может грозить штраф в размере 500 долларов и до шести месяцев лишения свободы.

