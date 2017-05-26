Звезда N6946-BH1 исчезла из Вселенной

Звезда N6946-BH1, за которой американские астрономы наблюдали в течение нескольких лет, внезапно исчезла. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, кратко о нем сообщает НАСА.

Специалисты не знают точных причин, по которым светило N6946-BH1 пропало из поля зрения. Наиболее вероятной гипотезой является его гравитационный коллапс — превращение в черную дыру. Ученые, ранее наблюдая за звездой, не предполагали такого развития ситуации — они считали, что N6946-BH1 взорвется как сверхновая.

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Наблюдения за звездой проводились при помощи трех телескопов — одного наземного LBT (Large Binocular Telescope) и двух космических — Hubble и Spitzer. Светило N6946-BH1 было в 25 раз тяжелее Солнца и располагалось на расстоянии 22 миллионов световых лет от Земли в спиральной галактике NGC 6946.

В 2007 году на звезде произошла яркая вспышка, что обычно служит признаком ее скорого взрыва как сверхновой. В 2009-м была зафиксирована менее яркая вспышка, с тех пор излучение светила начало уменьшаться. В 2015 году астрономы на месте N6946-BH1 обнаружили только источник инфракрасного излучения (вероятно, производимого материей, падающей на черную дыру). Тогда же появились подозрения о том, что светило превратилось в черную дыру, эти данные удалось проверить только к настоящему времени.