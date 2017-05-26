Мужчина на угнанной фуре врезался в бордель в Неваде

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В штате Невада мужчина за рулем грузового автомобиля врезался в легальный публичный дом Moonlite Bunny Ranch, известный по реалити-шоу CatHouse, передает Associated Press.

Инцидент произошел в четверг, 25 мая, до рассвета. Фура с желтой кабиной неожиданно протаранила ворота заведения и повредила часть строения.

За рулем находился 40-летний Брайан Брандт, на нем были бронежилет и маска. Водитель был арестован и обвинен по трем статьям. По словам владельца публичного дома Денниса Хофа, ни он, ни кто-либо из тех, кто работает в борделе, не знает Брандта.

В ходе инцидента никто из пяти сотрудников, 30 женщин-проституток и десяти клиентов не пострадал, однако удар врезавшегося в здание грузовика их сильно напугал. Ущерб, по оценке хозяина, составляет 400 тысяч долларов.

Выяснилось, что грузовик был угнан с терминала на севере Невады, принадлежащего компании Central Transport. Представитель компании сообщил, что Брандт работал там дальнобойщиком, но несколько месяцев назад был уволен за «неподобающее поведение», не уточнив, однако, о чем идет речь.