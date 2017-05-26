Спасенной от морского льва девочке прописали антибиотики

Канадской девочке, которую утащил в воду морской лев, назначили курс антибиотиков, чтобы предотвратить развитие болезни, вызываемой укусами ластоногих. Об этом сообщает NBC News.

Сотрудники Ванкуверского Аквариума, узнавшие об инциденте, обратились к родителям пострадавшего ребенка через СМИ и предупредили, что рана могла быть заражена. Инфекция, которую разносят тюлени и морские львы, хорошо известна охотникам на этих животных.

Когда в рану попадает бактерия Mycoplasma phocacerebrale, встречающаяся в ротовой полости морских животных, пораженное место распухает, суставы воспаляются, начинается отек костного мозга. В прошлом единственным способом остановить инфекцию была ампутация, но сейчас ее лечат тетрациклином.

Родители пострадавшей девочки увидели обращение и отвели ребенка к врачам. Несмотря на то что зубы морского льва оставили лишь незначительные царапины, специалисты решили не рисковать и прописали антибиотики.

21 мая сообщалось, что в канадском городе Ричмонд морской лев схватил девочку за платье и утащил ее в воду. Один из ее родственников немедленно прыгнул за ней и спас ребенка.

