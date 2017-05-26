В США совершил первый полет гражданский вариант «Супергеркулеса»

Первый прототип гражданского грузового самолета LM-100J, построенного на базе военно-транспортного C-130J Super Hercules, совершил полет в США. Соответствующая видеозапись опубликована на официальном канале компании Lockheed Martin на YouTube.

Маршрут пролегал над Северной Джорджией и Алабамой. Согласно сообщению на сайте предприятия, летные испытания машины признаны успешными.

Разработка гражданского варианта «Супергеркулеса» началась в 2014 году. Компания Lockheed Martin планирует продать не менее 75 машин этого типа, которые призваны заменить устаревающие Lockheed L-100, построенные на основе С-130E Hercules. Эти варианты С-130 отличаются от военных отсутствием пилонов для крепления подвесных топливных баков и оборудования для сброса грузов на парашютах.