«Зверь» Трампа не смог проехать к королевскому дворцу в Брюсселе

Автомобиль президента США Дональда Трампа не смог проехать в ворота королевской резиденции в Брюсселе. Машина оказалась чересчур широкой, пишет La Libre Belgique.

«Когда бронированные машины президентского кортежа прибыли к королевскому дворцу, сотрудники американских служб безопасности столкнулись с первой трудностью. Проем, через который можно попасть в парадный двор, был слишком узок, чтобы "Зверь" — автомобиль за 1,2 миллиона долларов — смог там проехать», — отмечает газета. В машине находился сам Трамп и его супруга Мелания.

«Как правило, главы государств, которых принимает король, остаются в своих автомобилях и выходят только тогда, когда они попадают во двор», — рассказал источник, знакомый с ситуацией. По его словам, Трамп вынужден был выйти из машины и пешком пройти во дворец, Секретная служба была готова к такому сценарию.

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Встреча королевской четы — Филиппа и Матильды — с президентом США и его женой состоялась в среду, 24 мая. Беседа длилась 20 минут. С супругой монарха у Мелании состоялся разговор на французском языке. После встречи с Филиппом Трамп во дворце пообщался с бельгийским премьером и министрами.

Черный президентский лимузин с бронированными дверьми толщиной 20 сантиметров был создан корпорацией General Motors и получил прозвище «Зверь». Он, возможно, является самым безопасным автомобилем в мире, пишет Daily Mail. Его масса составляет восемь тонн. Двери весят столько же, сколько двери Boeing-757, и должны защитить находящихся в машине (вмещает четырех пассажиров) от атак с применением биологического или химического оружия. Лобовое стекло может выдерживать бронебойную пулю. Автомобиль оборудован приборами ночного видения и имеет усиленное днище, которое выдержит взрыв фугаса. В машине также есть оружейный арсенал и запасы крови нужной группы на случай ранения президента.