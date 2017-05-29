Россия продала первый комбайн в ЮАР

Глава африканского хозяйства Eldorado Гус Оливер в ЮАР приобрел комбайн российского предприятия «Ростсельмаш». Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте завода.

«Ростсельмаш» в течение нескольких дней провел демонстрационные показы техники в африканской республике. На базе хозяйства Eldorado демонстрировались возможности российской машины Torum 780.

В сообщении отмечается, что комбайны «получили положительные отзывы от приглашенных экспертов», руководители ведущих сельхозпредприятий регионов также высоко оценили экономическую эффективность пробной уборки.

В январе 2017 года глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что экспорт российской сельхозтехники может удвоиться в ближайшие два года. По итогам 2016 года на экспорт отправили примерно 12 процентов собранной в России сельхозтехники. За рубеж в прошлом году было поставлено около 2,7 тысячи единиц, что на 20 процентов больше показателей 2015 года.

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На российском рынке доля отечественной техники также увеличивается. В октябре 2016 года в ассоциации прогнозировали, что по итогам года она составит 54 процента. Рост доли отечественных сельхозмашин наблюдается с 2013 года, когда была запущена программа субсидирования отечественных производителей техники для сельхозпредприятий. Тогда иностранные производители занимали две трети рынка в России.

Группа «Ростсельмаш» входит в пятерку крупнейших мировых производителей сельхозтехники. Объединяет 13 предприятий, расположенных в четырех странах, выпускающих технику под брендами ROSTSELMASH и VERSATILE. производит комбайны, трактора и другую технику для фермеров. имеет 500 дилерских центров.