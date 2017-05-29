Из жизни
 

Баварское шоссе закрыли из-за рассыпанных 9000 евро

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Полиция немецкого города Ингольштадт (Бавария) временно закрыла участок шоссе, чтобы собрать рассыпанные по нему деньги. Об этом сообщает Associated Press.

Инцидент произошел вечером 27 мая. Бизнесмен, проезжавший по автомагистрали на мотоцикле, уронил пластиковый пакет с дневной выручкой. Около 9000 евро мелкими купюрами (порядка 570 тысяч рублей) оказались рассыпаны по дороге.

Мужчина бросился собирать деньги, а очевидцы происшествия вызвали полицию. Прибывшие стражи порядка остановили движение и стали помогать бизнесмену. В итоге им не удалось найти примерно 1500 евро, которые унес ветер.

В декабре сообщалось, что прохожие помогли жителю Китая собрать 25 тысяч юаней (около 223 тысяч рублей), которые он случайно рассыпал на улице.

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