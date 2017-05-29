На улице из-за нового закона могут оказаться 7 тысяч должников по алиментам

Заместитель министра юстиции России Михаил Гальперин заявил, что законопроект об изъятии единственного жилья должников может затронуть около 7 тысяч алиментщиков. Слова чиновника приводит РИА Новости.
По его словам, такой подсчет дан в «экспертной оценке», учитывающей все ограничения закона. При этом Гальперин отметил, что сейчас судебные приставы занимаются 880 тысячами исполнительных производств по алиментам на 135 миллиардов рублей.
О разработке законопроекта, предусматривающего возможность взыскания единственного жилья должника, стало известно в январе. При этом в Минюсте заявили, что в случае принятия он будет касаться только тех, тех, чьи жилищные условия «явно превышают» потребности. Позже в ведомстве пояснили, что действие закона будет распространяться только на требования об уплате алиментов, причинение вреда жизни и здоровью, а также ущерб, причиненный из-за преступления.