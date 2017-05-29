Путешествия
 

Посадку пассажирского самолета на одном двигателе сняли на видео

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Самолет британской авиакомпании Flybe приземлился в аэропорту английского города Манчестера с одним работающим двигателем. Об этом сообщает портал Airlive, опубликовавший видео случившегося.

Инцидент произошел в субботу, 27 мая. Лайнер, выполнявший рейс Эдинбург — Манчестер, сделал несколько кругов над воздушной гаванью, прежде чем приземлиться. Посадка прошла благополучно.

Представитель Flybe пояснил, что пилот решил отключить один из двигателей из-за технической неисправности в качестве меры предосторожности. Газета Daily Mail уточняет, что на борту самолета находились 56 пассажиров.

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