Сложную посадку лайнера в одном из самых опасных аэропортов мира сняли на видео

Видео: ATCpilot / YouTube

Самолет Boeing 737 бюджетной канадской авиакомпании WestJet со второй попытки приземлился в международном аэропорту Принцессы Юлианы. Видео инцидента на острове Сен-Мартен в Карибском море было опубликовано на канале ATCpilot в YouTube.

Лайнер пролетел в опасной близости от пляжа Махо над головами отдыхающих, после чего ушел на второй круг. Спустя 45 минут самолет снова зашел на посадку и благополучно приземлился.

По информации газеты The Telegraph, на борту воздушного судна находились 189 пассажиров. Нидерландский аэропорт Принцессы Юлианы входит в число самых опасных воздушных гаваней мира.